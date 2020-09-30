У Великобританії протестували реактивний ранець парамедика: відео

Британські служби порятунку та інженери заявили, що успішно протестували перший у світі реактивний костюм парамедика. Льотні випробування пройшли у національному парку в Озерному краї.

Випробування показали величезний потенціал використання реактивних ранців для надання допомоги в критичних ситуаціях. За задумом, чим раніше медик добереться до потерпілого, тим швидше він зможе стабілізувати його і викликати вертоліт або іншу допомогу.

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Під час тесту засновник компанії Gravity Industries Річард Браунінг долетів з дна долини на місце "події" за 90 секунд. Щоб дістатися туди пішки, рятівнику треба було б 25 хвилин.

Ми думаємо, що ця технологія може дозволити нашій команді добратися до деяких пацієнтів набагато швидше, ніж будь-коли раніше. У багатьох випадках це полегшить страждання пацієнта, а часом і врятує його життя, – заявив директор з операцій GNAAS Енді Моусон.

Хоча випробування пройшло успішно, може пройти деякий час, перш ніж парамедики почнуть активно використовувати реактивні ранці. Модель Gravity має час польоту всього 5-10 хвилин, вимагає спеціальних навичок і достатньою фізичної підготовки, щоб підтримувати власну вагу руками. Літати в портфелях на занадто крутій місцевості не можна, оскільки пілот може невдало приземлитися і постраждати або загинути.

Костюми коштують недешево – недавно один з таких було продано за 438 тисяч доларів. Хоча у порівнянні з вартістю вертольота, включаючи пілотів, паливо і технічне обслуговування, це дешевше, а компанія працює над тим, щоб зробити костюми доступнішими і простішими у використанні. Gravity Industries представила реактивний ранець ще у 2017 році.

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