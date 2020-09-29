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Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері

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Миттєва цифрова камера Polaroid - фото 1
Миттєва цифрова камера Polaroid / petapixel

Студент-електротехнік Сем Зелооф модернізував старий фотоапарат Polaroid за допомогою Raspberri Pi і термопринтера. Він перетворив його у миттєву цифрову камеру, яка друкує фотографії на чековому папері.

Так, за словами хлопця, він вирішив перетворити миттєву камеру Polaroid в цифрову. Спочатку ентузіаст планував зупинитися на тому, аби для роздруку фото їх скидати через Wi-Fi. Але Сем Зелооф відчував, що це не в дусі Polaroid, тому почав досліджувати принтери. Коли дізнався, що "нутрощі" термопринтера можна купити за 40 доларів – він відразу зрозумів, що це ідеально підходить для додавання функції друку миттєвих фотографій.

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Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері - фото 427846

Сем розповів, що приблизно дві третини проєкту полягали в правильному вирізанні пластика, щоб вмістити Raspberry Pi Zero W, термопринтер і дві батареї в корпус розібраної камери.

В результаті Зелооф зміг вмістити всі компоненти в камеру без помітної зміни її зовнішньої оболонки. Він навіть створив спеціальну магнітну котушку для паперу, щоб легко міняти рулон кожен раз, коли він закінчується. Модифікований фотоапарат вміщує папір на друк 150 фотографій. Кольорові копії з високою роздільною здатністю можна завантажити через Wi-Fi.

"Мені вдалося втиснути всю електроніку і закрити корпус так, щоб все виглядало і відчувалося як незайманий Polaroid. Ви можете дивитися у видошукач, а кнопка спуску затвора розташована на звичному місці", – сказав студент.

Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері - фото 427847

Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері - фото 427849

Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері - фото 427848

Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері - фото 427850

Ентузіаст зробив зі старого Polaroid цифрову камеру, яка може друкувати фото на папері - фото 427851

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Джерело: petapixel
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