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Стало відомо, коли Ferrari представить новий суперкар

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Ескіз нової моделі Ferrari - фото 1
Ескіз нової моделі Ferrari

Компанія Ferrari опублікувала тизер невідомого суперкара, прем'єра якого відбудеться 17 вересня. Ескіз нової моделі з індексом F176 опублікували в розділі сайту Ferrari для постійних клієнтів.

Прем'єра загадкової новинки відбудеться 17 вересня. Раніше стало відомо, що в цей же день новий генеральний директор компанії Луїс Камільєрі розкриє стратегію автовиробника на наступні п'ять років.

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П'ятирічний план Ferrari буде представлений менш ніж через два місяці після того, як колишній генеральний директор Серджіо Маркіонне серйозно захворів після ускладнень під час операції, а потім помер.

Тизер невідомого суперкара F176 - фото 269166
Тизер невідомого суперкара F176

Що стосується самого суперкара, імовірно, F176 – це відкрита версія 12-циліндрової Ferrari 812 Superfast, яка була випущена в минулому році на заміну F12. За попередніми даними, офіційно новинка буде називатися 812 Monza.

У цьому році також виповнилося 70 років з моменту запуску моделі Ferrari 166 Inter, що також пов'язують з кодовим ім'ям 176. Цей автомобіль також оснащувався фронтальним двигуном V12, як і модель 812. Такий мотор на моделі 812 Superfast розвиває потужність 800 к.с. Двигун поєднується з семиступінчастою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями. Ferrari 812 Superfast здатна набрати першу сотню за 2,9 секунди.

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Джерело: autocar
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