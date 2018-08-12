Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class

Німецьке ательє Brabus підготувало перший варіант доопрацювань позашляховика Mercedes-Benz G-Class нового покоління. Тюнінг розроблений для модифікації G500.

Стандартний "п'ятисотий" G-Class оснащується чотирилітровою бітурбо "вісімкою" потужністю 422 кінські сили (610 Нм) і дев'ятиступеневим "автоматом". З нуля до "сотні" такий автомобіль прискорюється за 5,9 секунди. Максимальна швидкість – 210 кілометрів на годину.

Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class / motor1

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Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class / motor1

Після доробок Brabus, двигун видаватиме 500 кінських сил. Час розгону по перших ста кілометрів на годину скоротиться до 5,7 секунди. Максималка при цьому залишиться колишньою.

Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class / motor1

Позашляховик оснастили новим аеродинамічним обвісом кузова. "Гелік" отримав активну випускну систему, звук якої можна зробити тихіше, більш агресивні бампери, масивний повітрозабірник на капоті, спойлер, 23-дюймові колеса і карбонові "люстри" на даху. Салон оброблений шкірою й алькантарою.

Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class / motor1

Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class / motor1

Вартість доопрацювань поки не називається.

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