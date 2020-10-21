У Великобританії після скасування карантину зросли продажі презервативів

Британська компанія Reckitt Benckiser, що спеціалізується на виробництві товарів для будинку, засобів по догляду за здоров'ям і особистої гігієни, повідомила, що після скасування жорстких карантинних заходів різко виросли продажі презервативів.

Так, високі продажі презервативів допомогли Reckitt показати ріст продажів на 12,6%. При цьому, на навесні під час карантину навпаки, споживання презервативів у Великобританії скоротилося до мінімуму.

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У компанії відзначають, що поліпшення здоров'я і чистота також стали пріоритетом для багатьох домашніх господарств після виходу з карантину. Так, Reckitt повідомив про підвищений попит на свої вітамінні добавки, спреї і освіжувачі повітря.

Загальні продажі Reckitt в третьому кварталі зросли трохи більше, ніж на 13% до 3,5 млрд фунтів стерлінгів, що перевершило всі очікування і призвело до зростання акцій компанії на 1% до 73,06 фунта стерлінгів.

Річард Хантер, глава відділу ринків Interactive Investor, сказав, що Reckitt отримала вигоду з нових тенденцій в області гігієни споживачів і догляду за собою, але пандемія підняла їх на інший рівень.

"Загальне ставлення до гігієни зараз змінилося у всьому світі, і є ймовірність, що це нове усвідомлення залишиться назавжди", – сказав він.

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