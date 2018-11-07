У Великобританії народився унікальний гібрид осла і зебри: фотофакт

На фермі в англійському графстві Сомерсет з'явилося на світ унікальне дитинча осла й зебри.

Повідомляється, що малюка звати Зіппо. Батьком дитинчати є осел, а мамою – зебра.

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На фото можна побачити, що у тварини сіре тіло, як у осла, і смугасті ноги, як у зебри. Таких тварин у Великобританії всього дві.

Унікальне дитинча осла й зебри

Варто відзначити, що зеброїди існують досить давно, їх згадував у своїх записах вчений Чарльз Дарвін. Ці тварини вважаються швидше дикими, ніж домашніми. Вони за характером агресивніші за коней і їх складно приручити.

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