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У Великобританії народився унікальний гібрид осла і зебри: фотофакт

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ГІбрид осла і зебри - фото 1
ГІбрид осла і зебри / dailymail

На фермі в англійському графстві Сомерсет з'явилося на світ унікальне дитинча осла й зебри.

Повідомляється, що малюка звати Зіппо. Батьком дитинчати є осел, а мамою – зебра.

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На фото можна побачити, що у тварини сіре тіло, як у осла, і смугасті ноги, як у зебри. Таких тварин у Великобританії всього дві.

Унікальне дитинча осла й зебри - фото 287353
Унікальне дитинча осла й зебри

Варто відзначити, що зеброїди існують досить давно, їх згадував у своїх записах вчений Чарльз Дарвін. Ці тварини вважаються швидше дикими, ніж домашніми. Вони за характером агресивніші за коней і їх складно приручити.

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Джерело: dailymail
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