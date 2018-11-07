Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У мережі знайшли найсердитішого кота у світі

  • 113
У мережі знайшли найсердитішого кота у світі - фото 1
У мережі знайшли найсердитішого кота у світі / boredpanda

Рудий кіт має настільки незадоволений вигляд, що вже встиг отримати звання найсердитішого у мережі. Готові побачити грізного пухнастика?

Знайомтесь, Саул (Saul) рудий кіт, який мешкає на вулицях Лондона і потребував допомоги, коли його помітили. Виявилось, що тваринка потрапила під авто, однак зуміла вижити. Тому його вигляд можна виправдати не надто легкою долею, хоча в мережі його встигли охрестити Grumpy Cat 2.0. Зараз пухнастик мешкає у притулку, працівники якого розповідають про добрий та милий характер кота. А ось і сам найгрізніший кіт:

І ще: Несподівана дружба собаки та качки: яскраві фото

Найгрізніший кіт мережі - фото 287305
Найгрізніший кіт мережі / boredpanda
Найгрізніший кіт мережі - фото 287304
Найгрізніший кіт мережі / boredpanda
Найгрізніший кіт мережі - фото 287303
Найгрізніший кіт мережі / boredpanda
Найгрізніший кіт мережі - фото 287302
Найгрізніший кіт мережі / boredpanda
Найгрізніший кіт мережі - фото 287301
Найгрізніший кіт мережі / boredpanda
Найгрізніший кіт мережі - фото 287300
Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

Читайте також: Режим звіра: кумедний кіт підкорює мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811924
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини