У мережі знайшли найсердитішого кота у світі

Рудий кіт має настільки незадоволений вигляд, що вже встиг отримати звання найсердитішого у мережі. Готові побачити грізного пухнастика?

Знайомтесь, Саул (Saul) – рудий кіт, який мешкає на вулицях Лондона і потребував допомоги, коли його помітили. Виявилось, що тваринка потрапила під авто, однак зуміла вижити. Тому його вигляд можна виправдати не надто легкою долею, хоча в мережі його встигли охрестити Grumpy Cat 2.0. Зараз пухнастик мешкає у притулку, працівники якого розповідають про добрий та милий характер кота. А ось і сам найгрізніший кіт:

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Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

Найгрізніший кіт мережі / boredpanda

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