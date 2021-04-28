У Великобританії між хмарочосами з'явився величезний прозорий басейн: приголомшливі фото

Між десятими поверхами лондонських багатоповерхівок встановили величезний прозорий басейн Sky Pool. Його вага перевищує 400 тонн, а товщина стінок досягає 30 см. Конструкція розташована на висоті 35 метрів, де відкривається захоплюючий вид на місто.

Експерти стверджують, що басейн став найбільшим у своєму роді. Глибина становить три метри, а ширина – 25 метрів. Він входить в екологічний проєкт Embassy Gardens EcoWorld Ballymore, пише CBS.

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Відзначається, що поплавати там можуть тільки жителі мікрорайону. До речі, вартість квартири у тамтешньому житловому комплексі Nine Elms – мінімум 1,5 мільйона доларів.

Sky Pool пройшов випробування на міцність на американському заводі Reynolds в штаті Колорадо. Потім його відправили з США до Великобританії по океану. Величезну конструкцію підняли на місце за допомогою 750-тонного мобільного крана. Офіційно басейн представлять мешканцям з концертом 19 травня.

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