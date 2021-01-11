Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні

Наприкінці 2020 року Міністерство інфраструктури України назвало дороги, які стануть платними. У цей перелік увійшли шість ділянок у різних куточках країни. І кабінет міністрів затвердив порядок безкоштовного проїзду автомобільними дорогами, побудованих на умовах концесії.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, ставка плати за кожен кілометр проїзду по таких дорогах буде обчислюватися в євро. Її розмір напряму залежатиме від типу транспортного засобу і варіюватися від 0,23 до 0,133 євро. Тепер же опублікували список осіб, які зможуть пересуватися платними дорогами безкоштовно.

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Згідно з прийнятою постановою, безкоштовний проїзд по концесійних дорогах дозволяється:

транспортним засобам, що належать фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам всіх форм власності в разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії;

транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіціі, ДСНС та швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером відповідно до договору;

додатковим категоріям транспортних засобів відповідно до концесійного договору.

У відомстві не виключають ймовірність того, що плату за пільгові категорії громадян або використання цих доріг в разі стихійних лих або катастроф будуть погашати з бюджету країни. Також в Мінінфраструктури нагадали, що всі концесійні дороги матимуть безкоштовні траси-дублери. Тобто кожен житель України зможе вибрати, якою дорогою пересуватися.

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