У Великобританії додатки для знайомств дарують бонуси за вакцинацію

У Великобританії усіляко намагаються заохочувати робити щеплення проти коронавірусу, а тепер самотні британці отримуватимуть приємні бонуси за вакцинацію. Детальніше читайте далі.

Британці, які користуються додатками для знайомств, почали отримувати бонуси за те, що зробили щеплення від коронавірусу, передає kanobu. Таким чином уряд країни проводить кампанію на підтримку вакцинації.

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До слова, до неї долучились такі додатки, як Tinder, Bumble, Badoo, Match, Hinge, OurTime, Plenty of Fish та Muzmatch. Коли користувач підтверджує наявність вакцинації від COVID-19, то отримує додаткові функції, приміром, суперлайки та цікаві стікери. Також люди можуть розповісти на своїх акаунтах про те, як ставляться до масок, карантину та відвідин громадських місць у цей нелегкий час.

"Ми знаємо, що самотні люди хочуть взяти контроль над своїм особистим життям на початку літа. Розмови про коронавірус вже на думці у двох з трьох людей на Bumble (додаток), тому важливо зробити простішим пошук безпеки та комфорту на побаченнях", - пояснює віцепрезидент Bumble в Європі Наомі Вокленд.

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