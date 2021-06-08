На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Великобританії додатки для знайомств дарують бонуси за вакцинацію
-
- 22
У Великобританії усіляко намагаються заохочувати робити щеплення проти коронавірусу, а тепер самотні британці отримуватимуть приємні бонуси за вакцинацію. Детальніше читайте далі.
Британці, які користуються додатками для знайомств, почали отримувати бонуси за те, що зробили щеплення від коронавірусу, передає kanobu. Таким чином уряд країни проводить кампанію на підтримку вакцинації.
І ще: У США вакцинованим людям видаватимуть пиво та квитки на спортивні матчі
До слова, до неї долучились такі додатки, як Tinder, Bumble, Badoo, Match, Hinge, OurTime, Plenty of Fish та Muzmatch. Коли користувач підтверджує наявність вакцинації від COVID-19, то отримує додаткові функції, приміром, суперлайки та цікаві стікери. Також люди можуть розповісти на своїх акаунтах про те, як ставляться до масок, карантину та відвідин громадських місць у цей нелегкий час.
"Ми знаємо, що самотні люди хочуть взяти контроль над своїм особистим життям на початку літа. Розмови про коронавірус вже на думці у двох з трьох людей на Bumble (додаток), тому важливо зробити простішим пошук безпеки та комфорту на побаченнях", - пояснює віцепрезидент Bumble в Європі Наомі Вокленд.
Читайте також: Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
-
18:52Як виглядають Android-смартфони за версією Apple: кумедне фотопорівняння
-
18:20Гороскоп на 9 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Учені назвали 2 харчові звички, які сприяють набору зайвої ваги
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
16:51Безпілотник Boeing уперше в історії провів дозаправку літака у повітрі: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:22Улюблений годинник Каньє Веста виставили на продаж: у скільки оцінили аксесуар
-
15:49Рідкісний Porsche 911 пустять з молотка: за цю суму можна купити 3 нові такі автомобілі
-
15:20Очікування і реальність: дівчина хотіла стильну стрижку, але отримала це (відео)
-
14:53Apple заплатила жінці мільйони доларів за злив її голих фото у мережу
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
13:52У Великобританії додатки для знайомств дарують бонуси за вакцинацію
-
13:28Скільки коштує найдорожче паркувальне місце у світі
-
12:57Тіна Кароль бере участь в аукціоні NFT: цей лот вас здивує
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
11:52День-бумеранг: яким знакам Зодіаку 8 червня повернеться все
-
11:22Коли купив дорогі феєрверки: незвичайне відео
-
10:55Найстійкіші знаки Зодіаку, які завжди йдуть до своїх цілей
-
10:20ЗНО 2021 з фізики: опубліковано правильні відповіді на тести і завдання
-
09:56Реальна красуня: тренерка Теммі Хемброу захопила фото у непомітному купальнику (18+)
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
08:52Міст з будинками вразив мережу: ефектне відео
-
08:22Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю
-
07:49Достатньо заглянути людині в очі, щоб виявити її рівень інтелекту: цікаве дослідження
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
17:494 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
-
13:22Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото
-
10:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня
-
08:20Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю
- 05 червня
-
21:50Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)
-
19:19Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
- 04 червня
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій