У США вакцинованим людям видаватимуть пиво та квитки на спортивні матчі

У США хочуть прискорити темпи вакцинації населення проти COVID-19

Президент США оголосив програму "Місяць дій" щодо прискорення темпів вакцинації населення проти коронавірусу. Щоб до Дня незалежності 4 липня 70% дорослих американців зробили щеплення хоча б однієї дозою вакцини, Білий дім вирішив стимулювати громадян спеціальними заохоченнями.

Серед можливих бонусів, зокрема, безплатне пиво. Вакциновані американці після 21 років зможуть обміняти віртуальний п'ятидоларовий купон на пиво пивоварної компанії Anheuser-Busch (виробляє Budweiser), якщо мета Байдена буде досягнута, пише Associated Press.

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Американська влада вводить за вакцинацію грошову винагороду, заохочення у вигляді квитків на спортивні заходи й оплачуваної відпустки.



У США хочуть провакцинувати 70% населення до Дня незалежності / Фото Unsplash

Заради прискорення темпів вакцинації адміністрація президента вирішила використовувати прийоми політичних кампаній. Так, громадян закликатимуть зробити щеплення за допомогою відправки повідомлень, телефонних дзвінків і обходу будинків. Між вишами та містами організують змагання за кількістю вакцинованих.

За останніми даними, у США хоча б одну дозу вакцини отримали понад 162 млн осіб (62,9% дорослого населення). Повністю вакцинувалися 133,8 млн осіб. Мешканцям країни доступні двокомпонентні вакцини Moderna і Pfizer, а також однокомпонентна Johnson & Johnson.

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