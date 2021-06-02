Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ

Коли можна вважатись максимально захищеним від коронавірусу

Медики пояснили, коли можна вважати себе імунізованим та захищеним від COVID-19. Детальніше про вплив вакцинації читайте далі.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці розповіли, коли людина може вважатись повністю вакцинованою.

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За словами експертів, ефективний захист від коронавірусу мають лише ті, хто отримав дві дози вакцини. Дуже важливо: від другої дози повинно пройти два тижні, щоб вважатись максимально імунізованим.

Якщо ж ви отримали лише одну дозу чи від другої минуло менше як 14 днів, то про захищеність від COVID-19 говорити рано. Також варто розуміти, що прийняття ліків, які пригнічують імунітет, не дозволяє отримати найвищий рівень стійкості до коронавірусу.

У будь-якому випадку важливо дотримуватись соціальної дистанції, носити маски у місцях зі скупченням людей, мити та дезінфікувати руки, а також старатись мінімізувати контакти з тими, хто має симптоми COVID-19.

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