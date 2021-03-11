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У Великобританії чоловік виростив великих домашніх свиней і гуляє з ними по місту: фото
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У місті Челтнем (Англія) 32-річний Джош Таунсенд регулярно вигулює своїх домашніх свиней Біллі і Франкліна, але при цьому пересувається з ними тільки по тому маршруту, який встановив для нього уряд. Так, чоловік уникає магазинів, кафе і місця для пікніків.
Тварини розумні і навіть навчилися виконувати трюки, які властиві собакам. Наприклад, свинки за командами вміють сидіти, крутитися і підходити. З їжі вихованці вживають спеціальні гранули, свіжі фрукти і овочі.
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Як стало відомо, Міністерство навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства встановило офіційний маршрут для вигулу свиней. Це пов'язано з тим, що вони можуть бути переносниками різних хвороб, тому господар зі своїми вихованцями не може наближатися до магазинів чи кафе.
Відзначається, що свинка Біллі важить близько 40 кг, а Франклін – 10-15 кг. За словами Джоша, на вулиці люди нормально реагують на тварин, позаяк вони "дійсно милі і розумні".
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