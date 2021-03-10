Пара орендувала 15-місну віллу заради щастя свого собаки

Пара з Британії витратила 50 000 фунтів стерлінгів під час тримісячної подорожі по Європі, щоб зробити свого собаку Луї щасливим. Читайте, що не подобалося капризному пухнастику.

Розпещена такса була засмучена новим спортивним Porsche Cayenne своїх власників зі спеціально підібраною вихлопною системою і шкіряними сидіннями з підігрівом, тому їм довелося відмовитися від розкішного авто через день. Пара втратила 5000 фунтів стерлінгів, перепродаючи машину, а потім заплатила ще 30 000 фунтів стерлінгів за тихий Mercedes.

І ще: Собак Байдена виселили з Білого дому через агресивну поведінку

Але це ще не все. Оскільки Луї не любив зупинятися у п'ятизіркових готелях, власники собаки витратили 50 000 фунтів стерлінгів на 15-місну віллу, щоб він був щасливий. Вигулювати улюбленця також стало проблемою, позаяк він відмовлявся виходити на вулицю під дощем.

Любителька собак Шарлотта сказала, що зв'язок між ними і Луї неймовірно сильна, тому він і вирушив з ними в подорож. "Він чутлива маленька душа, він легко засмучується, але він знає, що я завжди буду захищати його і піклуватися про нього, у нас є зв'язок", – сказала вона.

Читайте також: Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів