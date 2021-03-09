Собак Байдена виселили з Білого дому через агресивну поведінку

Німецькі вівчарки президента США Джо Байдена "відзначилися" агресивною поведінкою і минулого тижня були відправлені в штат Делавер, де розташований будинок американської глави.

Відомо, що собаки американського президента прибули в Білий дім разом з господарями, проте незабаром тварини почали поводитися агресивно щодо персоналу.

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Так, пес на прізвисько Мейджор, якого подружжя Байденів взяли з притулку для тварин у Делавері у 2018 році, покусав співробітника служби безпеки Білого дому. Даних про стан жертви немає, проте цей випадок став настільки серйозним, що вихованець відразу ж був висланий з резиденції президента США у Вілмінгтон.

Білий дім поки не прокоментував ситуацію. Однак в інтерв'ю шоу Келлі Кларксон перша леді США Джилл Байден зазначила, що адаптація німецьких вівчарок в Білому домі виявилася непростою. Вона додала, що на процесі звикання тварин до нових обставин позначилася також і різниця у віці у собак. Крім того, вихованці не привчені до ліфта.

"Собакам потрібно піднятися на ліфті, а вони до цього не звикли, і їм доводиться виходити на Південну галявину, де за ними спостерігає безліч людей", – додала перша леді.

Чотириногі улюбленці президентського подружжя зараз є в штаті Делавер. Під час робочих поїздок Джилл Байден за Мейджором і Чампі доглядають спеціально навчені люди.

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