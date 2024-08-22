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У Великій Британії ввели в обіг монету із зображенням короля Чарльза і бджіл
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Перші монети номіналом 1 фунт стерлінгів із зображенням Чарльза III надійшли в обіг цього тижня у Великій Британії. Вони знаменують нове правління короля.
До поштових відділень та банків відправили майже три мільйони монет. Про це 20 серпня розповідає BBC.
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Монети, на зворотному боці яких зображено пару бджіл, знаменують нове правління короля та прославляють його любов до світу природи. Попри те, що зʼявилися монети з королем, монети із зображенням королеви Єлизавети II залишаться в обігу. Нові набори монет карбують у відповідь на попит.
Для мене велика честь оголосити, що монета короля Чарльза III в 1 фунт зараз перебуває в обігу. Ми знаємо, що серед колекціонерів і громадськості буде хвилювання, щоб отримати цей особливий шматочок історії у своїй монеті, – сказала директорка Королівського монетного двору Ребека Морган.
Бджоли є одним із восьми нових малюнків, які з’являться на національних монетах номіналом від 1 пенса до 2 фунтів. Нові дизайни монет були представлені ще в жовтні.
На монетах буде зображена флора і фауна країни. Тварини – від вивірки до глухаря – символізують важливість і хиткість світу природи.
Морган висловила надію, що проєкти всіх конфесій викликатимуть "важливі розмови про збереження цих важливих видів". Кожна монета була створена за підтримки королівського садівничого товариства та королівського товариства захисту птахів.
Розмір і форма монет залишаються незмінними, що є ключовим, оскільки монети все ще широко використовуються в торгових автоматах, касах супермаркетів і паркоматах. Але цифри на монетах були збільшені, щоб допомогти дітям розпізнавати цифри та вчитися рахувати.
Королівський монетний двір карбував монети кожного з британських монархів, починаючи з Альфреда Великого, уточнила Морган. Хоча в обігу були пам’ятні монети із зображенням короля Чарльза, ці нові зразки – офіційно відомі як остаточні – знаменують перехід до монет, які використовуватимуться у щоденному житті.
Попередній набір мав форму щита та був представлений за часів королеви Єлизавети II у 2008 році, і ще деякий час буде домінувати серед 29 мільярдів монет, що перебувають в обігу у Великій Британії.
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