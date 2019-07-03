У вас закрутиться голова: iPhone знімав свій "політ" з 30 поверху

Це відео змусило нас неодноразово відвертатися від екрана робочого ноутбука, і це не дивно, адже на це "видовище" дивитися відверто боляче. Втім, чого лише не зробиш задля кількох мільйонів переглядів. Це ми маємо на увазі творця цього шаленого ролика.

Популярний блогер, українець Тарас Максимчук на його каналі TechRax виклав відео, яке за лічені дні переглянули майже 4 з половиною мільйони разів.

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Зіркою ролика став iPhone XS, який пролетів зі сходового майданчика 30-го поверху. І не просто летів, а знімав свою "мандрівку" поміж сходами.

Відразу попередимо, що відео може викликати легке запаморочення. Також рекомендуємо відійти від екранів тих, хто зараз тримає у руках свої дорогоцінні iPhone. Ви ж не хочете, аби вам було дуже боляче, правда?

Ну, гаразд! Дивіться вже цю екзекуцію:

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