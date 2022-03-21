"У вас є 48 годин": Anonymous пригрозили компаніям, які залишаються у РФ

Хакерське об'єднання Anonymous пригрозило усім компаніям, які досі працюють в Росії: дали 48 годин на вихід з РФ. Інакше вони стануть ціллю хакерів.

Увагу хакерів привернули міжнародні бренди, які зволікають або взагалі відмовляються від виходу з російського ринку, спонсоруючи таким чином війну в Україні і вбивство мирних українців. Про це Anonymous написали у твіттері.

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"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії і платити податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб піти з Росії, інакше ви станете нашою мішенню!", – йдеться у заяві.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 20, 2022

На фото, яке опублікували в Anonymous, логотип 41 компанії, зокрема, Burger King, Cargill, Nestle тощо.

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