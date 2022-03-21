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війна

"У вас є 48 годин": Anonymous пригрозили компаніям, які залишаються у РФ

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Anonymous - фото 1
Anonymous / depositphotos

Хакерське об'єднання Anonymous пригрозило усім компаніям, які досі працюють в Росії: дали 48 годин на вихід з РФ. Інакше вони стануть ціллю хакерів.

Увагу хакерів привернули міжнародні бренди, які зволікають або взагалі відмовляються від виходу з російського ринку, спонсоруючи таким чином війну в Україні і вбивство мирних українців. Про це Anonymous написали у твіттері.

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"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії і платити податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб піти з Росії, інакше ви станете нашою мішенню!", – йдеться у заяві.

На фото, яке опублікували в Anonymous, логотип 41 компанії, зокрема, Burger King, Cargill, Nestle тощо.

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