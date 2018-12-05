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У Twitter стає популярною епічна битва на середніх пальцях: відеофакт
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Вірусне відео з напруженим конфліктом було знято у Нью-Йорку.
У Twitter шириться відео з Нью-Йорка, на якому конфліктують двоє хлопців. Незважаючи на напруження між ними, вони не почали битися. Замість цього вони "висловлювали" незгоду середніми пальцями.
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"Найбільш напружена бійка, яку я коли-небудь бачив", – підписав ролик автор.
У соцмережах провели аналогію з фінальною битвою у "Гаррі Поттері", а хтось зазначив, наскільки пощастило автору ролика зняти бій:
"Виглядає абсолютно як битва за Хогвартс в "Гаррі Поттері", просто без чарівних синіх променів".
Через добу власник акаунта у Twitter і креативний директор агентства Jerry Media Гай Блеллок розповів, що зняв вірусне відео з битвою на середніх пальцях за участю друзів.
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