У Нью-Йорку хлопець оконфузився, роблячи дівчині пропозицію

Відео інциденту опублікували в Twitter-акаунті поліції Нью-Йорка.

У центрі Нью-Йорка, на Таймс-сквер, чоловік зробив пропозицію своїй коханій, але після того, як вона погодилася, випадково впустив обручку у каналізацію. На ролику показано, як новоспечений наречений марно намагається відшукати обручку.

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"Вона сказала "так", але він так розхвилювався, що впустив кільце у зливну решітку", – підписав відео представник департаменту поліції міста.

Відзначається, що правоохоронці знайшли загублену коштовність і тепер хочуть повернути її парі. Саме для цього вони і поширили відео в Twitter. Крім того, вони також опублікували фотографію кільця.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 грудня 2018 р.

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