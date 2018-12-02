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У Нью-Йорку хлопець оконфузився, роблячи дівчині пропозицію

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Курйозна пропозиція руки і серця - фото 1
Курйозна пропозиція руки і серця / 2womans

Відео інциденту опублікували в Twitter-акаунті поліції Нью-Йорка.

У центрі Нью-Йорка, на Таймс-сквер, чоловік зробив пропозицію своїй коханій, але після того, як вона погодилася, випадково впустив обручку у каналізацію. На ролику показано, як новоспечений наречений марно намагається відшукати обручку.

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"Вона сказала "так", але він так розхвилювався, що впустив кільце у зливну решітку", – підписав відео представник департаменту поліції міста.

Відзначається, що правоохоронці знайшли загублену коштовність і тепер хочуть повернути її парі. Саме для цього вони і поширили відео в Twitter. Крім того, вони також опублікували фотографію кільця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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