На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Нью-Йорку хлопець оконфузився, роблячи дівчині пропозицію
-
- 43
Відео інциденту опублікували в Twitter-акаунті поліції Нью-Йорка.
У центрі Нью-Йорка, на Таймс-сквер, чоловік зробив пропозицію своїй коханій, але після того, як вона погодилася, випадково впустив обручку у каналізацію. На ролику показано, як новоспечений наречений марно намагається відшукати обручку.
І ще: Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу
"Вона сказала "так", але він так розхвилювався, що впустив кільце у зливну решітку", – підписав відео представник департаменту поліції міста.
Відзначається, що правоохоронці знайшли загублену коштовність і тепер хочуть повернути її парі. Саме для цього вони і поширили відео в Twitter. Крім того, вони також опублікували фотографію кільця.
Читайте також: Мережу здивувало льодове поле: відеофакт
-
17:25Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
16:55Меган Маркл хоче порушити ще одну традицію королівської сім'ї
-
16:29У Нью-Йорку хлопець оконфузився, роблячи дівчині пропозицію
-
16:13Лікарі проковтнули конструктор LEGO заради експерименту
-
15:55M1 Music Awards: відвертий образ Тіни Кароль викликав суперечки у мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:32Так виглядає найбільший аеропорт в світі
-
15:17Ця щоденна звичка викликає появу зморшок
-
14:47Названа головна цілюща властивість какао
-
14:31Pininfarina показала дизайн електрогіперкара за два мільйони доларів
-
14:14Samsung Galaxy S10 показали на реальних фотографіях
-
13:45Оля Полякова зізналася у поцілунку із Дашею Астаф'євою: фотофакт
-
13:16Ломаченко завершив підготовку до бою з Педрасою
-
12:44Стильний продавець фруктів з Лондона підкорив мережу
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
12:19Вчені вирахували, скільки світла у Всесвіті
-
11:48Чим небезпечний вечірній стрес
-
11:33Опра відверто розповіла про своє важке дитинство
-
11:15Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся
-
10:49У Віндзорському замку з'явився новий портрет королеви Єлизавети ІI
-
10:31Вайлдер – Ф'юрі: відео нічийного бою 1 грудня 2018
-
10:15Плейлист популярних пісень для вдалої неділі
-
09:53Супрун розповіла, як домашні тварини можуть лікувати людей
-
09:25Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018
-
08:54Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом
-
17:25Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
14:47Названа головна цілюща властивість какао
-
11:15Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся
-
10:15Плейлист популярних пісень для вдалої неділі
-
09:25Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018
- 01 грудня
-
23:49Х-фактор 9: хто покинув шоу в другому прямому ефірі від 01-12-2018
-
22:22M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії
-
20:20Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
-
19:00Х-фактор 9 сезон 14 випуск: дивитися онлайн другий прямий ефір
-
14:30Яку погоду очікувати в Україні 2 грудня
-
11:15Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців