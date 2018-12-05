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Під час чемпіонату Аргентини прудкий собака врятував ворота від голу: відеофакт

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Собака-футболіст - фото 1
Собака-футболіст / youtube

У Південній Америці стався справжній "футбольний бум" серед тварин, які "люблять" цей вид спорту.

Нещодавно в соціальних мережах користувачі активно обговорювали, як під час матчу аматорських команд з міні-футболу в Бразилії собака допомагала своєму господареві відбити пенальті.

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Тепер же в матчі третього дивізіону чемпіонату Аргентини стався ще один курйозний випадок.

Під час гри клубів "Хувентуд Унідо" і "Дефенсорес де Бельграно" воротарською майстерністю знову відзначився пес.

Гол у ворота гостей не зарахували, а "Дефенсорес де Бельграно" програли з рахунком 0:3.

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Джерело: youtube
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