Qualcomm пародіює стару рекламу "I'm a Mac", щоб просувати ПК на базі Snapdragon X

Пам'ятаєте рекламу "Я – Mac/Я – PC", яку Apple запускала наприкінці 2000-х років? Вона була настільки успішною, що у неї з'явилася власна сторінка у Вікіпедії.

Декілька конкурентів намагалися наслідувати їх, навіть найняли Джастіна Лонга (хлопця з "Я – Mac"). Qualcomm зробила те ж саме, випустивши зухвалий кліп наприкінці виступу на Computex, де були представлені перші комп'ютери Copilot+, всі з яких використовують чіп Snapdragon X (Elite або Plus).

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У кліпі Джастін Лонг все ще користується MacBook і одягнений у повсякденний одяг, але тепер йому докучають постійні сповіщення. Занадто часті сповіщення – одна з тих неприємностей, з якими може впоратися штучний інтелект Copilot, або вимкнувши їх, поки ви зайняті, або відповівши за вас голосовою командою.

Qualcomm пародіює легендарну рекламу Apple: дивіться відео

Звичайно, Apple розробила свій власний потужний NPU, але вона не має моделі штучного інтелекту – на відміну від Qualcomm, яка працює разом з Microsoft над проєктом Windows-on-ARM. За іронією долі, Apple, як повідомляється, збирається співпрацювати з OpenAI, а Microsoft володіє 49% цієї компанії (після того, як інвестувала 11 мільярдів доларів і використовує технологію OpenAI для Copilot).

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