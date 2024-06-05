У Steam з'явилася демоверсія української гри про повномасштабне вторгнення

Український інді-розробник Костянтин Реус випустив демоверсію постапокаліптичної гри Broken Life в жанрі point-and-click.

Детальніше про неї розповіли у виданні ШоТам? Розповідаємо, чим особлива ця гра та що вона пропонує користувачам.

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Гра озвучена українською мовою за допомогою штучного інтелекту і розповідає історію антропоморфного кота Лео, колишнього солдата, який повертається до рідного міста після війни. Гравці допомагатимуть Лео відновлювати своє життя, зруйноване війною, подолати горе та возз'єднатися з донькою.

Розробник підкреслює, що гра відображає його власний досвід переживання війни, коли він писав сценарій під час обстрілів, страждаючи від депресії та панічних атак.

Broken Life: дивіться трейлер демоверсії гри

Особливості Broken Life включають:

Атмосферний дизайн

Вибори гравця, що впливають на сюжет

Захопливі головоломки, інтегровані в емоційну історію

Усі діалоги та катсцени мають повноцінне озвучення, зокрема українською мовою, за допомогою ШІ. Для тих, хто не бажає використовувати ШІ-озвучення, є можливість вимкнути його в налаштуваннях.

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Broken Life поки що не має точної дати виходу. Але гру вже можна додати в список бажаного в Steam або спробувати демоверсію. Гру також покажуть на Steam Next Fest 11 червня.