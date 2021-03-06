У Туреччині знову відкрилися кафе і ресторани: як вони працюють

Турецькі ресторани і кафе знову відкрилися для відвідувачів після посилення карантинних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про зняття антиковідних обмежень починаючи з 2 березня 2021 року. Тепер в Стамбулі, Антальї і Месопотамії туристи можуть відвідувати кафе та ресторани. Також в більшості провінцій скорочена або повністю скасована цілодобова комендантська година у вихідні дні.

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Всю Туреччину розділили по зонах ризику, де синій колір означає найменший рівень небезпеки, жовтий і оранжевий – середній, а червоний – найвищий. За рішенням турецької влади у синій, жовтій і оранжевій зонах відкриваються ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування. Раніше вони могли працювати тільки на винос і з доставкою. Також в синій і жовтій зоні запрацюють басейни, кінотеатри, стадіони та інші аналогічні об'єкти.

Кольори зон будуть переглядати кожні два тижні. Так, в перший тиждень березня Стамбул, Анталья, Муулі і Ізмір – в помаранчевій, Бурса, Денізлі, Кайсері, Карс і Ерзурум – в жовтій, а провінції Мардін, Газіантеп, Шанліурфа – у синій, найбезпечнішій зоні.

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