У Туреччині знайшли унікальний скелет віком 8500 років

У дворі житлового будинку в провінції Біледжик на північному заході Туреччини археологи виявили людський скелет віком близько 8500 років.

Фахівці вважають, що раніше в цьому районі розташовувалося одне з перших в Західній Анатолії людських поселень.

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Розкопки почалися після того, як місцевий житель звернувся в археологічний музей через виявлення у себе у дворі фрагментів давньої кераміки. Пізніше в цьому районі знайшли кам'яні знаряддя праці, а також інструменти з кісток. Фахівці прийшли до висновку, що раніше на цьому місці було стародавнє поселення. Воно було засноване більше 9000 років тому і існувало як мінімум 500 років.

Дослідники відзначають, що виявлений скелет – найдавніший на території Західної Анатолії. Експерти сподіваються встановити стать і більш точні дати життя покійного.

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