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NASA знайшло галактику у формі винищувача із Зоряних війн

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TXS 0128 + 554 - фото 1
TXS 0128 + 554 / cnet

Вчені з NASA виявили активну галактику, яка виглядає як TIE-винищувач з фільму Зоряні війни. За словами астрономів, галактика розташована в 500 мільйонах світлових років від Землі в сузір'ї Кассіопеї.

Галактику назвали TXS 0128 + 554, і навіть в NASA відзначили її схожість з літальним апаратом "імперців".

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У центрі виявленої галактики є надмасивна чорна діра, яка виділяє подвійні струмені енергії. Вчені змогли побачити незвичну форму галактики, коли мережа радіотелескопів Very Long Baseline Array вивчила радіосигнали, які виходять від об'екта. Команда використовувала спостереження з різних джерел, включаючи космічну обсерваторію Fermi і рентгенівську обсерваторію "Чандра", щоб отримати повнішу картинку галактики.

"Додаткова енергія активної галактики включає надлишок радіо, рентгенівського і гамма-випромінювання. Вчені вважають, що це випромінювання виходить з областей поблизу центральної чорної діри, де обертовий диск з газу і пилу нагрівається через гравітацію і тертя", – говорять в NASA.

NASA знайшло галактику у формі винищувача із Зоряних війн - фото 422379

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Джерело: cnet
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