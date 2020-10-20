У Туреччині знайшли підводний човен "втраченого флоту Гітлера": фото

Підводний човен U-20 з втраченого флоту фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера виявили аквалангісти біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно, покрите мулом, піском, водоростями, лежить на глибині 20 метрів.

"U-20 – одна з втрачених підводних човнів Гітлера. Свідок Другої світової війни у ​​Сакарья Карасу. Ми маємо захистити цю історію і зробити човен об'єктом дайвінг-туризму", – підкреслив професор Мехмет Емін Бірпінар.

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Піднімати з дна судно не планують, його очистять і перетворять на об'єкт для підводного туризму. Підводний човен оглядають водолази.

U-20 – не єдиний затоплений підводний човен. Так, у 2008 році стало відомо місце розташування субмарин U-19 і U-23, що розташовані на глибині близько 500 метрів за п'ять кілометрів від міст Зонгулдак і Агва. Підводні човни входили до складу 30-ї флотилії крігсмаріне.

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