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У Туреччині знайшли підводний човен "втраченого флоту Гітлера": фото

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Човен Гітлера - фото 1
Човен Гітлера / haberglobal

Підводний човен U-20 з втраченого флоту фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера виявили аквалангісти біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно, покрите мулом, піском, водоростями, лежить на глибині 20 метрів.

"U-20 – одна з втрачених підводних човнів Гітлера. Свідок Другої світової війни у ​​Сакарья Карасу. Ми маємо захистити цю історію і зробити човен об'єктом дайвінг-туризму", – підкреслив професор Мехмет Емін Бірпінар.

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Піднімати з дна судно не планують, його очистять і перетворять на об'єкт для підводного туризму. Підводний човен оглядають водолази.

U-20 – не єдиний затоплений підводний човен. Так, у 2008 році стало відомо місце розташування субмарин U-19 і U-23, що розташовані на глибині близько 500 метрів за п'ять кілометрів від міст Зонгулдак і Агва. Підводні човни входили до складу 30-ї флотилії крігсмаріне.

У Туреччині знайшли підводний човен 'втраченого флоту Гітлера': фото - фото 431075

У Туреччині знайшли підводний човен 'втраченого флоту Гітлера': фото - фото 431076

У Туреччині знайшли підводний човен 'втраченого флоту Гітлера': фото - фото 431077

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Джерело: hurriyet
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