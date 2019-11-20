Та й таке: рідний дім Гітлера стане поліцейським відділком

Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило, що будинок, в якому народився Адольф Гітлер, передадуть поліції, щоб запобігти перетворенню будівлі на неонацистську святиню. Зазначимо, що будинок розташований на півночі Австрії біля кордону з Німеччиною в місті Браунау-на-Інні.

За словами міністра внутрішніх справ Вольфганга Песчорна, "передача будинку поліції повинна дати ясний сигнал, що він ніколи не стане місцем вшанування пам'яті нацизму". Протягом місяця стартує архітектурний конкурс для визначення проєкту реконструкції будівлі. Найкращий варіант відберуть експерти. Підсумки, як очікується, вони поведуть у першій половині 2020 року.

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Доля старовинної кутової будівлі жовтого кольору протягом тривалого часу була предметом судової тяганини влади з сім'єю Герлінди Поммер, яка володіла нею майже сторіччя. Рішення про передачу будинку поліції вдалося ухвалити лише після того, як Верховний суд Австрії затвердив розмір компенсації власниці будинку. Вона склала близько 810 тисяч євро – це менше, ніж запрошувала господиня, але більше, ніж спочатку пропонувала влада.

Гітлер прожив у цьому будинку лише три роки

Сім'я Гітлера прожила у цьому будинку недовго і з'їхала, коли дитині було три роки. Через 100 років після його народження, в 1989 році, біля будинку встановили меморіальний камінь проти війни та фашизму. На ньому викарбувано напис німецькою: "Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen", що означає "За мир, свободу і демократію. Не допустимо фашизму знову. Мільйони загиблих просять нас про це".

З 1970-х років у будинку розміщувався центр для людей з обмеженими можливостями. Поммер здавала в оренду 800 квадратних метрів споруди, куди входять також кілька гаражів та паркувальних місць, розташованих за головною будівлею. Уряд платив їй близько 4,8 тисячі євро на місяць. Угода перестала діяти у 2011 році, коли Помер відмовилася проводити необхідний ремонт або продати будівлю. Відтоді вона пустувала.

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