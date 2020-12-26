У Туреччині з 28 грудня зміняться правила в'їзду туристів

З 28 грудня для в'їзду в Туреччину потрібно здати тест на COVID-19

Туристам, які планували відвідати Туреччину, слід ознайомитися з оновленими правила в'їзду у цю сонячну країну. З 28 грудня кожен іноземний турист повинен надати негативний ПЛР-тест на коронавірус напередодні подорожі.

Про обов'язковий ПЛР-тест для іноземних туристів повідомив глава Міністерства Охорони Здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

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Нове правило в'їзду набуває чинності 28 грудня й стосується пасажирів, які прибули у країну повітряним транспортом. З 30 грудня дія правила розшириться на тих пасажирів, хто прибув до Туреччини наземним транспортом. У повідомленні міністра говориться, що тест на коронавірус повинен бути проведений протягом останніх 72 годин.



Кожен турист з 28 грудня повинен здати тест на COVID-19

Нагадаємо, що через високу кількість хворих у листопаді у Туреччині ввели комендантську годину, потім її продовжили на період з 31 грудня по 4 січня. Обмеження діє з 21:00 до 05:00. Місцева влада також заборонила готелям проводити розважальні програми 31 грудня. Під час свят планують посилити перевірки, щоб не допустити нового спалаху захворюваності.

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