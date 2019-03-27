На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Соцмережу Twitter сколихнув новий пранк: як краще не робити
-
- 21
У соцмережі Twitter поширюється новий пранк, через який з акаунти користувачів почали видаляти. Ось чому не варто піддаватись на заклики про зміну віку.
Платформа Twitter не так часто страждає від невдалих челенджів, як інші соцмережі, але нещодавно кілька користувачів розіграли пранк щодо зміни теми.
І ще: Викликайте Індіану Джонса: відео з храму майя підкорює мережу
Почалось все з допису про те, що зміна дати народження у профілі на 2007 рік допомагає відкрити кольорову тему для додатку. Вважається, що це така "ностальгійна функція". Кілька користувачів у коментарях під пранком заявили, що й справді це працює. Однак така пасхалка у тих, хто дійсно спробував змінити рік народження, не лише не спрацювала, а й призвела до блокування сторінки.
Чому? Все просто, користуватись платформою можна тільки з 13 років, а користувачі змінювали рік так, що виходило 12. Раптовий пранк настільки поширився в мережі, що навіть представники Twitter звернулись до людей.
"Ми дізнались про пранк, який надихає людей змінювати дату народження на 2007 рік, щоб отримати нові кольорові теми. Будь ласка, не робіть так. Вас заблокують за те, що вам нема 13 років".
Читайте також: Чоткий Паца – Попа, как у Ким: вийшла нова пародія на хіт NK із Зеленським
-
16:43Дивіться ефектне відео дрифту по кризі Mercedes-AMG A 45
-
16:21Як уникнути головних болів під час магнітних бур
-
16:13У США одночасно дев'ять медсестер пологового відділення чекають дитину
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
15:50Володимир Зеленський – кандидат в президенти України: біографія і факти
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:43Дизайн Meizu 16S розсекречений на "живих" знімках
-
15:235 помилок, яких ви припускаєтеся у готелях
-
15:15Соцмережу Twitter сколихнув новий пранк: як краще не робити
-
14:54Розкішна Ніколь Кідман показала, як розважається на зйомках
-
14:42Заборону на серіал Свати в Україні скасовано: рішення суду
-
14:25Скоро п'ятниця: створено алкоголь, який не викликає похмілля
-
14:05Скільки місця у мозку займає іноземна мова
-
13:52Кому обов'язково варто їсти арахіс
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
13:15Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником
-
12:53З чоловіками цих знаків Зодіаку складно в стосунках
-
12:38Експерти назвали найкращі напрямки для туризму
-
11:53Тепла весна близько: прогноз погоди на 28 березня
-
11:28Месники: Фінал: з'явились нові постери з мертвими і живими героями
-
11:02Олег Винник змінив імідж, але шанувальницям не сподобалося
-
10:50Доросла донька Емінема похизувалась пресом у бікіні
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
09:50Рятувальники оголосили попередження про погоду
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ