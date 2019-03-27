Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Соцмережу Twitter сколихнув новий пранк: як краще не робити

  • 21
У Twitter новий пранк - фото 1
У Twitter новий пранк

У соцмережі Twitter поширюється новий пранк, через який з акаунти користувачів почали видаляти. Ось чому не варто піддаватись на заклики про зміну віку.

Платформа Twitter не так часто страждає від невдалих челенджів, як інші соцмережі, але нещодавно кілька користувачів розіграли пранк щодо зміни теми.

І ще: Викликайте Індіану Джонса: відео з храму майя підкорює мережу

Почалось все з допису про те, що зміна дати народження у профілі на 2007 рік допомагає відкрити кольорову тему для додатку. Вважається, що це така "ностальгійна функція". Кілька користувачів у коментарях під пранком заявили, що й справді це працює. Однак така пасхалка у тих, хто дійсно спробував змінити рік народження, не лише не спрацювала, а й призвела до блокування сторінки.

Соцмережу Twitter сколихнув новий пранк: як краще не робити - фото 317179

Чому? Все просто, користуватись платформою можна тільки з 13 років, а користувачі змінювали рік так, що виходило 12. Раптовий пранк настільки поширився в мережі, що навіть представники Twitter звернулись до людей.

"Ми дізнались про пранк, який надихає людей змінювати дату народження на 2007 рік, щоб отримати нові кольорові теми. Будь ласка, не робіть так. Вас заблокують за те, що вам нема 13 років".

Читайте також: Чоткий Паца – Попа, как у Ким: вийшла нова пародія на хіт NK із Зеленським

Джерело: tjournal
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4711
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • Вчора, 12:13
  • 1074
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1196
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл