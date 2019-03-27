Соцмережу Twitter сколихнув новий пранк: як краще не робити

У соцмережі Twitter поширюється новий пранк, через який з акаунти користувачів почали видаляти. Ось чому не варто піддаватись на заклики про зміну віку.

Платформа Twitter не так часто страждає від невдалих челенджів, як інші соцмережі, але нещодавно кілька користувачів розіграли пранк щодо зміни теми.

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Почалось все з допису про те, що зміна дати народження у профілі на 2007 рік допомагає відкрити кольорову тему для додатку. Вважається, що це така "ностальгійна функція". Кілька користувачів у коментарях під пранком заявили, що й справді це працює. Однак така пасхалка у тих, хто дійсно спробував змінити рік народження, не лише не спрацювала, а й призвела до блокування сторінки.

Чому? Все просто, користуватись платформою можна тільки з 13 років, а користувачі змінювали рік так, що виходило 12. Раптовий пранк настільки поширився в мережі, що навіть представники Twitter звернулись до людей.

"Ми дізнались про пранк, який надихає людей змінювати дату народження на 2007 рік, щоб отримати нові кольорові теми. Будь ласка, не робіть так. Вас заблокують за те, що вам нема 13 років".

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old. — Twitter Support (@TwitterSupport) 26 березня 2019 р.

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