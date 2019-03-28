Лисий з Brazzers став винуватцем церковного курйозу

Джоні Сінс, відомий порноактор, потрапив у епіцентр релігійного скандалу не за своїм бажанням. Дізнайтеся, що ж сталося насправді.

Лисий з Brazzers випадково послужив католицькій церкві й це призвело до скандалу.

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Порноактор виступає в стількох амплуа, що відстежити їх всі неможливо. Проте, парафіяни однієї з церков іспанського міста О-Грове, в провінції Понтеведра, здивувалися, коли побачили знайому особу в церковній брошурі.

Священик Антоніо Варела (Antonio Varela) у свої 77 років займає активну життєву позицію. Крім своєї роботи пастиря він бореться за сімейні цінності та наставляє сучасну молодь на шлях істинний. Допомагає йому в цьому парафіяльний листок Pregoeiro – невелика брошура, яку видають за гроші церкви. Священик одночасно і головний редактор і автор.

Підвела батька Антоніо недосвідченість в справах мирських. Бажаючи проілюструвати свою статтю про сімейні сварки, він, як завжди, звернувся до інтернету. Ввів в пошуку запит "сердита пара". Потім він обрав фотографію і вставив її в повчальний текст. Брошура була зверстана й видана.

На жаль, священика очікував конфуз, адже пара на фото – порноактори під час зйомок одного з фільмів для дорослих. У ролі подружжя виступали знаменитий "лисий з Brazzers" Джонні Сінс та пишногруда порнодіва Джейден Джеймс.

Хтось із передплатників впізнав цю пару і на місцевих інтернет-форумах почалися веселощі, які незабаром перейшли й в соцмережі.

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