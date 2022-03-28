У Туреччині презентували нову модель Bayraktar

Компанія Baykar Makina, виробник Bayraktar, показала новий БПЛА. Примітно, що новий Bayraktar має двигун українського виробництва.

Про це повідомили у Twitter компанії.

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Національна система безпілотних бойових літальних апаратів (MIUS) отримала назву Kızılelma, що перекладається як "червоне яблуко". Безпілотник зможе розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину, а його вантажність становитиме 1500 кілограмів, пишуть на сайті компанії.

"MUIS оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першою у світі такою авіаматкою для дронів", – заявили у компанії.

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