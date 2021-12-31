Перстень Санта Клауса: в Ізраїлі показали незвичну прикрасу

Ізраїльське управління давнини показало середньовічний перстень, знайдений кілька років тому на території Ізраїльської долини садівником. Давня каблучка прикрашена зображенням святого Миколая.

Святий Миколай став прообразом різдвяного діда в різних культурах, пише israel21c.

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Фахівці дійшли висновку, що на бронзовому персні зображено святого Миколая, історія якого лягла в основу образу Санта Клауса та Діда Мороза. Як зазначили в Ізраїльському управлінні, "нічого схожого на території Ізраїлю раніше не знаходили".

Артефакт міг носити паломник, який сподівався на захист святого Миколая під час подорожі на Святу землю. Як пояснюють фахівці, у східному християнському світі Миколай був покровителем мандрівників, зокрема паломників та моряків. Християнські паломники, які приїжджали з усієї Візантійської імперії, включаючи Туреччину, Балкани, Грецію часто носили іконки із зображенням святого.

Перстень Санта Клауса: в Ізраїлі показали незвичну прикрасу

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