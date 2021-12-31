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Перстень Санта Клауса: в Ізраїлі показали незвичну прикрасу

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Перстень - фото 1
Перстень / israel21c

Ізраїльське управління давнини показало середньовічний перстень, знайдений кілька років тому на території Ізраїльської долини садівником. Давня каблучка прикрашена зображенням святого Миколая.

Святий Миколай став прообразом різдвяного діда в різних культурах, пише israel21c.

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Фахівці дійшли висновку, що на бронзовому персні зображено святого Миколая, історія якого лягла в основу образу Санта Клауса та Діда Мороза. Як зазначили в Ізраїльському управлінні, "нічого схожого на території Ізраїлю раніше не знаходили".

Артефакт міг носити паломник, який сподівався на захист святого Миколая під час подорожі на Святу землю. Як пояснюють фахівці, у східному християнському світі Миколай був покровителем мандрівників, зокрема паломників та моряків. Християнські паломники, які приїжджали з усієї Візантійської імперії, включаючи Туреччину, Балкани, Грецію часто носили іконки із зображенням святого.

Перстень Санта Клауса: в Ізраїлі показали незвичну прикрасу- фото 490252
Перстень Санта Клауса: в Ізраїлі показали незвичну прикрасу

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