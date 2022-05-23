У трьох областях України заборонено пересуватися біля кордону

Обмеження на пересування Житомирською, Київською та Рівненською областями починають діяти від 23-го травня. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

У СтратКом ЗСУ повідомляють, що у трьох областях України запроваджують обмеження на пересування біля кордону від 23 травня до закінчення дії воєнного стану.

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Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Діє заборона на будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону.

Це не стосується тих територій, де є населені пункти.

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