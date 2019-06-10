У трейлері гри FIFA 20 показали Дарницький вокзал

Компанія з розробки ігор Electronic Arts представила трейлер нової гри FIFA 20. У відео можна помітити недобудований Дарницький вокзал в Києві.

Знімали трейлер у квітні на Дарниці впродовж дня. У зйомках взяли участь українські стріт-футболісти. Зйомками ролика в Україні займалася київська продакшн-компанія Radioaktive Film.

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Особливість FIFA 20 – введення режиму вуличного футболу Volta Football. Це новий для серії режим в форматі FIFA Street, який раніше був представлений в окремій серії відеоігор від EA Sports.

На PS4 звичайна версія гри буде коштувати 2199 гривень, а ультімейт видання, яке доступне для покупки до 5 серпня, – 2999 гривень. На цей раз ЕА не обмежувала Україну, як було в минулому році, тому всі охочі вже зараз можуть попередньо замовити гру.

27 вересня гра з'явиться в продажу на платформі Origin. Слоганом нової частини гри стане фраза "Стадіон всюди", що акцентує увагу саме на режимі вуличного футболу.

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