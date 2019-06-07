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Baldur's Gate 3: вийшов видовищний трейлер гри

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Baldur's Gate 3 - фото 1
Baldur's Gate 3 / sea.ign

Larian Studios представила проморолик продовження культової серії рольових ігор – Baldur's Gate 3. Доступна вона буде як через сервіс від Google, так і для звичайних комп'ютерів.

Трейлер був представлений на презентації Google Stadia. Розробники обіцяють повну свободу дій, вплив рішень на дію, а також унікальних компаньйонів і захоплюючу бойову систему.

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Рольова гра Baldur's Gate 3 буде в майбутньому доступна через сервіс від Google, а також для звичайних комп'ютерів. Передбачається, що більш детально про майбутню гру розкажуть на прийдешній виставці E3. Точну дату виходу поки не розкривають.

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Джерело: kotaku
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