Cyberpunk 2077: Кіану Рівз оголосив дату виходу гри

Актор Кіану Рівз оголосив дату виходу гри Cyberpunk 2077, в якій він з'явиться як один з персонажів. Про це стало відомо в рамках прес-конференції Microsoft на виставці Е3 2019.

Під час презентації голлівудський актор Кіану Рівз вийшов на сцену, де розповів деякі деталі гри, а також повідомив дату релізу проекту, котрий, за його словами, вийде 16 квітня 2020 року. Також під час заходу був показаний трейлер гри з персонажем Рівза.

І ще: Baldur's Gate 3: вийшов видовищний трейлер гри

Cyberpunk 2077 – комп'ютерна гра в жанрі кіберпанк польської студії CD Projekt Red. Її сюжет заснований на всесвіті настільної гри Cyberpunk 2020. Дія гри відбувається у 2077 році в Каліфорнії в вигаданому Нічному місті, в якому розгортається боротьба між злочинними угрупованнями.

Геймер отримає можливість грати за одного з трьох запропонованих персонажів, при цьому при бажанні зможе змінювати зовнішність і стать персонажа. Cyberpunk 2077 вийде на PC, PS4 і Xbox One.

Читайте також: Microsoft і AXE пропонують геймерам обмазатися Xbox