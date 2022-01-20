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У Toyota попередили про величезні черги за новим Land Cruiser 300
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Toyota офіційно повідомила про тривалий термін очікування нового Land Cruiser 300 після замовлення на внутрішньому ринку. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті японської компанії.
У Toyota перепрошують за ситуацію, що склалася, і повідомляють, що чекати на позашляховик доведеться близько чотирьох років. Причина складнощів з поставками – високий попит на модель та дефіцит мікроелектроніки, який перейшов з минулого на нинішній рік та продовжує впливати на виробництво, пише toyota.
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Land Cruiser змінив покоління у червні 2021 року після 14 років випуску 200 моделі. Позашляховик під індексом 300 відразу ж викликав ажіотаж: за перший місяць Toyota зібрала 20 тисяч оплачених замовлень, тому компанії навіть довелося заборонити перепродавати автомобілі третім особам. Вже до серпня черга за топовими версіями, для яких потрібна велика кількість чіпів, розтягнулася до чотирьох років, а до вересня такий термін очікування став актуальним для всіх виконань.
Тим часом дефіцит комплектуючих змушував Toyota зупиняти випуск позашляховика, що погіршувало ситуацію. Попереду нові простої: у лютому компанія не випустить до 150 тисяч запланованих автомобілів на заводах у всьому світі.
Усі фото toyota
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