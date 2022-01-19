Дивіться, як у 90-х пройшла найнезвичайніша презентація позашляховика: ефектні кадри

Тридцять років тому на початку січня 1992 року на Північноамериканському автосалоні в Детройті компанія Chrysler представила широко відому згодом модель Jeep Grand Cherokee. Ця презентація почалася, м'яко кажучи, незвично. Перформенс назавжди змінив автомобільні шоу.

За роки роботи в компанії Chrysler знаменитий топменеджер Боб Лутц встиг "наробити справ", пише Road & Track. Він ініціював розробку суперкара Dodge Viper. Крім цього, за цей період великий пікап Dodge Ram перетворився з банального "трака" на ефектний автомобіль з першокласним дизайном. Зрештою, народився Jeep Grand Cherokee. Сам Лутц представив автомобіль у дуже екстравагантній манері.

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Спочатку президент фірми за кермом автомобіля промчав із вітерцем центральними вулицями міста. Потім машина стрімко піднялася по гранітних щаблях павільйону виставкового центру Cobo і протаранила з тріском скляну стінку, нарешті зупинившись всередині. Звертаючись до журналістів, що набігли, глава компанії вигукнув: "Це була воістину пекельна поїздка, бо Grand Cherokee дійсно пекельна машина".

"Я тоді обіймав посаду президента Chrysler та перебував за кермом. Поруч сидів мер Детройта Коулман Янг. Всі основні видання опублікували фотографію нового SUV у бризках розбитого скла. Трюк привернув до автомобіля увагу, при цьому ми витратили лише частину бюджету звичайного запуску. Але шоу не було таким безрозсудним, як може здатися. Нам довелося отримати дозвіл у менеджерів будівлі та схвалення мерії щодо участі градоначальника в, здавалося б, ризикованому задумі на користь корпорації", – розповів Лутц.

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