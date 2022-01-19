Гіперкар Ferrari за 3 мільйони доларів розтрощили об дерево під час тест-драйву покупця

Один із суперкарів Ferrari Enzo знищили в епічній ДТП. Усього було випущено 400 таких автомобілів.

Як пише інформаційне агентство AD, інцидент стався вранці у вівторок у регіоні Баарн (Нідерланди). Як зазначили свідки аварії, автомобіль їхав на високій швидкості і в одному з поворотів водій не впорався з керуванням. Суперкар розкрутило, у ковзанні він кілька разів крутнувся навколо своєї осі, після чого врізався у дерево.

І ще: Горе-водій намагався подолати бурхливу річку, але щось пішло не так і зніс пішохідний міст

Наслідки удару плачевні: обидва колеса праворуч вирвало разом з елементами підвіски, а всі подушки безпеки спрацювали. При цьому, на щастя, водій та пасажир відбулися переляком та забоями.

Все свідчить про те, що аварія сталася під час клієнтського тест-драйву. На машині було встановлено номери місцевого дилера Ferrari, а на пасажирському кріслі сидів співробітник цього автосалону.

Суперкар Enzo – один з найкультовіших автомобілів в історії Ferrari. З 2002 по 2004 рік було випущено 400 примірників таких купе з 6-літровим мотором V12 потужністю 660 к.с. Цей суперкар постійно зростає в ціні, і сьогодні з появою на аукціонах йде з молотка за 2-3 мільйони доларів.

Читайте також: Дивіться, як у 90-х пройшла найнезвичайніша презентація позашляховика: ефектні кадри