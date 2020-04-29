Американські дайвери виготовляють маски з пластику, який виловили з океану

Дайвери в США використовують виловлений в океані пластик для виробництва масок, які захищають від коронавірусу. За словами виробників, їх продають без націнки.

Маски виготовляє Професійна асоціація інструкторів з дайвінгу в партнерстві з брендом екологічно чистого одягу Rash'R. Одна багаторазова маска з п'ятьма змінними фільтрами коштує близько 20 доларів.

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У першій партії було 15 тисяч штук. Щоб задовольнити попит, виробникам довелося швидко нарощувати обсяги виробництва. Для виготовлення масок вже переробили понад 570 кг пластику, який потрапив в океан.

"Я думаю, споживачі відчули, що можуть внести свій внесок у порятунок океану, просто купивши собі необхідну річ", – сказала представник Професійної асоціації інструкторів з дайвінгу Ліза Ніклін.

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