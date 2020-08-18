У Токіо встановили прозорі громадські туалети: фотофакт

В Японії всерйоз взялися за громадські туалети – їх намагаються переосмислити і подати як безпечний та комфортний простір для людей, який не асоціюється з брудом і неприємним запахом.

Ініціатором змін став некомерційний фонд Nippon Foundation, що запустив кампанію "Токійський туалет", в рамках якої організація попросила 16 відомих архітекторів придумати концепт вбиралень для парків в районі Сібуя. Поки найобговорюваніший проєкт належить Шігеру Бану, який придумав огороджувати зони усамітнення прозорим матовим склом.

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Проте лякатися не варто – стінки туалету залишаються прозорими до тих пір, поки всередині порожньо. Варто лише зайти туди, як скло стане матовим. Все через плівку, якою покрито скло: коли в кабінці нікого немає, на плівку подається електрика, через що вона пропускає світло. Якщо кабінку закривають зсередини, електрика перестає надходити, і стіни стають непрозорими. Непрозорість при цьому двостороння: милуватися зсередини чергою до вбиральні не вийде.

За словами архітектора, у прозорих туалетів як мінімум дві переваги. По-перше, так люди зможуть перевірити стан кабінки, а по-друге – подивитися, чи не зайнята вона або чи не причаївся там злочинець (таке буває в парках Токіо). Всі туалети діляться на три зони: чоловічу, жіночу та для людей з інвалідністю. Усередині встановлені унітаз, раковина і пеленальний столик. Ідея громадськості сподобалася, так що до 2021 року таких туалетів в Токіо буде ще більше.

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