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У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото

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Житловий будинок з власною в'язницею - фото 1
Житловий будинок з власною в'язницею / oldhousecalling

У США виставили на продаж незвичайний будинок, який має свою в'язницю зі справжніми камерами. У домі XIX століття раніше жив шериф.

В американському місті Фаєтт у штаті Міссурі продається відреставрований дім XIX століття. Незвичайність будинку полягає в тому, що він обладнаний справжньою невеличкою в'язницею. Маєток можна придбати за 350 тисяч доларів.

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Приміщення поділене на дві зони – житлову, до речі, вельми затишну, і власне, тюремну, яка розташована у підвалі. В'язниця має дев'ять камер, металеві ліжка та унітаз без огороджень.

Сам будинок цегляний, його загальна площа становить 229 квадратних метрів. Будівля була побудована у 1875 році. У ньому жив місцевий шериф.

У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420712
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420706
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420711
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420705
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420713
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420707
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420709
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420703
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420710
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420704
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420708
У США можна купити житловий будинок з власною в'язницею: фото - фото 420702

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Джерело: oldhousecalling
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