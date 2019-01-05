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У Токіо під час аукціону продали рибу за шалені гроші

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Тунець - фото 1
Тунець / yurayakunin.livejournal

У Токіо на перших торгах у 2019 році тунець вагою 278 кілограмів був проданий за рекордну суму у 3,1 мільйона доларів.

"Перші торги на ринку Тоесу. Ми самі здивувалися ціною – 333,6 мільйона ієн! І дуже раді, що змогли купити найкращого тунця. Кожному відвідувачеві дістанеться тільки одна порція, але вже сьогодні він надійде у наші ресторани за звичайною для тунця ціною", – розповів після аукціону власник Sushi Zanmai Кійосі Кімура.

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Відомо, що до цього моменту рекордним вважався тунець, проданий на старому рибному ринку Цукідзі у 2013 році. Його вага становила 200 кілограмів, а ціна – 155 мільйонів ієн (за курсом на той час це становило близько 1,8 мільйона доларів).

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Джерело: japantimes
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