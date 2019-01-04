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Так виглядає найрідкісніший птах на планеті

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Цей вид топаколо відкритий в 1940-х роках - фото 1
Цей вид топаколо відкритий в 1940-х роках / Neotropical Birds - Cornell University

Вчені і екоактивісти з Бразилії знову виявили в лісах штату Баїя єдину відому самку топаколо Штреземанна.

Це найрідкісніший птах Землі, тому що інших особин цього виду вже кілька років ніхто не знаходив.

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Топаколо Штреземанна (лат. Merulaxis stresemanni) – бразильський ендемік на межі повного зникнення. В останні кілька років вчені бачили лише одну самку. Щоб оцінити стан місця її проживання в Баїя і Мінас-Жерайс, American Bird Conservancy і бразильська Fundação Biodiversitas цієї осені відправили в ліси заповідника експедицію, яка після кількох місяців роботи таки змогла сфотографувати птаха і записати його голос.

Варто зазначити, що цей вид топаколо, відкритий в 1940-х роках, потім ніхто не бачив більше 50 років, до 1995 року.

Так виглядає найрідкісніший птах на планеті - фото 298991

Так виглядає найрідкісніший птах на планеті - фото 298992

Так виглядає найрідкісніший птах на планеті - фото 298993

Так виглядає найрідкісніший птах на планеті - фото 298994

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Джерело: sciencealert
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