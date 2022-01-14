У Токіо на торговому центрі "поселилося" кошеня, яке полює на рибу: відео

На початку липня минулого року на фасаді токійського торговельного центру біля залізничної станції Сіндзюку розмістили вигнутий 4K-екран. На ньому можна було милуватися гігантським тривимірним котом. Пройшло трохи часу, і йому на зміну прийшов новий пухнастик.

Якщо попередній кіт з'являвся між рекламними роликами, прокидався о 7-й ранку, м'явкав на людей і засинав о 1 ночі, то його товариш полює на рибку. Але про нього ми розповімо далі.

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З 12 по 25 грудня на місці цього кота з'явився інший – рудий – у різдвяній рекламі робота-пилососа Roborock. За сюжетом кіт лежить на підлозі, але прокидається через працюючий пилосос. Наприкінці ролика кіт засинає вже на пилососі.

Зараз же на білборді показують сіре кошеня. Воно чує запах риби, що готується на вогні, стрибає у бік перехожих, а потім опиняється на іншому екрані з рекламою їжі. Кіт забирає рибу та повертається до свого білборду, де радісно танцює зі здобиччю. Але випадково кидає її та знову вирушає за нею, вистрибнувши за межі екрану.

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