Tinder перестане брати з осіб, яким за 30 років, удвічі більше грошей за підписку

Сервіс знайомств Tinder у другому кварталі 2022 року скасує підвищену ціну на преміумпідписку для всіх людей, старших за 30 років з різних країн. Вона стане єдиною для кожного користувача.

Як розповіли у пресслужбі компанії, що скасували подібну практику у США, Австралії та Великій Британії. У сервісі також додали, що вік та країна — єдині фактори, які бралися до уваги для визначення ціноутворення. Крім цього, у Tinder пояснили, що знижки для молодих користувачів пов'язані з відсутністю грошей.

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"Користувачі у віці 28 років і молодші купували підписку зі знижкою, а люди з Індії бачили ціни, відмінні від цін у США. Сексуальна орієнтація, стать, раса, релігія чи будь-яка демографічна характеристика ніколи не впливали і не визначали ціноутворення у Tinder. Найголовніше, що цього ніколи не буде", – йдеться у повідомленні.

На початку 2015 стало відомо, що користувачі, яким за 30 років, платили за Tinder Plus на 65,3% більше, ніж молоді люди у всіх країнах, окрім Бразилії. Наприклад, у США люди старші за 30 платили 19 доларів (а молодші — 10 доларів), а у Великобританії — 15 фунтів і 4 фунти.

Також на початку 2022 року компанія Which? провела розслідування, де з'ясувала, що на ціноутворення впливає і сексуальна орієнтація. Виявилося, що геї та лесбіянки платять у середньому на 10% більше у порівнянні з бісексуальними користувачами та на 8% більше у порівнянні з гетеросексуалами. У Tinder заперечували всі звинувачення та заявили, що знижка не залежить від сексуальних уподобань, а різниця в ціні обумовлена ​​лише віком користувачів.

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