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У Tinder з'явиться кнопка для виклику поліції

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У Tinder з'явиться кнопка для виклику поліції - фото 1

У популярному додатку для знайомств Tinder з'явиться кнопка тривоги, яку користувач зможе натиснути, якщо під час побачення відчує себе в небезпеці.

Заради нового функціоналу компанія Match Group, що володіє Tinder, купить частку в розробника програми Noonlight. Вона відстежує місцеперебування людини і повідомляє екстрені служби в разі загрози її безпеці.

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Тривожна кнопка буде працювати на основі алгоритмів Noonlight. При натисканні користувачеві запропонують ввести код. Якщо він цього не зробить, диспетчер спочатку направить йому повідомлення, а потім подзвонить. Якщо користувач не відповість або проситиме про допомогу, до нього направлять поліцію.

Нова функція буде безкоштовною. Вона з'явиться в американській версії Tinder в кінці січня. Пізніше вона стане доступна для користувачів з інших країн.

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