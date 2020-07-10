У Tinder почали тестувати функцію відеочатів

У популярному додатку для знайомств Tinder почали тестувати функцію відеочатів, в яких користувачі зможуть спілкуватися один з одним. Поговорити можна буде тільки зі згоди з обох сторін.

У сервісі підкреслили, що приділили багато уваги безпеці і тому, щоб користувачі змогли тримати ситуацію під контролем. Для відеодзвінка потрібна згода обох учасників – треба буде натиснути спеціальний значок. Користувачі зможуть відключитися від бесіди в будь-який час.

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Поки що функція доступна деяким користувачам з США, Бразилії, Австралії, Іспанії, Італії, Франції, В'єтнаму, Індонезії, Кореї, Тайваню, Таїланду, Перу і Чилі.

Юзери також повинні будуть погодитися з умовами платформи: спілкування має відбуватися без наявності сексуального контенту і оголення, заборонено розпалювання ненависті і обговорення незаконних дій. Після завершення розмови її можна буде оцінити, а також повідомити, чи не було чогось неналежного під час дзвінка.

Компанія провела тестування функції серед 5 тисяч користувачів в США. Згідно з опитуваннями, близько 40% користувачів покоління Z захотіли продовжити користуватися відеодзвінками у сервісі.

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