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Instagram додав нову функцію для коментаторів

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Instagram дозволить закріпити коментарі - фото 1
Instagram дозволить закріпити коментарі

Платформа Instagram продовжує працювати над новими функціями, які допоможуть зменшити кількість негативу. Цього разу йдеться про закріплення коментарів.

Соцмережа Instagram запускає нову функцію у додатку, яка дозволить користувачам закріпляти коментарі до допису. Тестування почалось ще у травні, але зараз новинка з'явиться у всіх.

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Відомо, що кожен зможе закріпити по 3 коментарі під власним дописом. Навіщо? Представники соцмережі пояснюють, що таке нововведення дозволить виділити саме позитивні думки, а також модерувати негатив.

Як використати нову функцію? Перевірити, чи у вас встановлена остання версія додатку Instagram, перейти на свій профіль, обрати будь-який коментар, натиснувши на нього. Повинне з'явитись меню, у якому серед можливості "Відповісти/ Видалити/ Поскаржитись" має з'явитись варіант "Закріпити".

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Джерело: daily.afisha
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